Trump, Binance Kurucusu Zhao İçin Af Çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao için af çıkardığını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Biden yönetiminin Zhao'ya karşı yürüttüğü hukuki süreçlerin aşırı olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao için af çıkardığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından yargılanan Zhao için anayasal yetkisini kullanarak af çıkardığını belirtti.

Biden yönetiminin kripto para endüstrisini cezalandırma isteğiyle sahtecilik suçlaması veya belirlenebilir mağdurlar olmamasına rağmen Zhao'nun peşine düştüğünü aktaran Leavitt, şunları kaydetti:

"Biden yönetimi, Zhao'yu 3 yıl hapse mahkum ettirmeye çalıştı, bu, ceza yönergelerinin o kadar dışında bir durumdaydı ki hakim bile 30 yıllık kariyerinde böyle bir şeye hiç rastlamadığını söyledi. Biden yönetiminin bu eylemleri, ABD'nin teknoloji ve yenilikteki küresel lider olarak itibarına ciddi şekilde zarar verdi. Biden yönetiminin kriptoya karşı yürüttüğü savaş sona erdi."

ABD hükümeti, Kasım 2023'te dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini bildirmişti.

Zhao, ABD hükümetiyle yapılan anlaşma kapsamında istifa etmeyi ve 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti.

Seattle Federal Mahkemesinde Nisan 2024'te görülen ceza davasında ise savcılar caydırıcılık gereği Zhao için 3 yıl hapis cezası isterken savunma avukatları 5 ay denetimli serbestlik talep etmişti.

Bir zamanlar kripto sektörünün en güçlü kişisi olarak kabul edilen ve "CZ" olarak bilinen Zhao, "kara para aklamaya karşı yeterli korumayı sağlamadığı" gerekçesiyle 4 ay hapis cezası almıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
