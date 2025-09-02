Trump ailesi bir gecede 6 milyar dolarlık servet kazandı
Trump ailesi, yeni kripto para hamlesiyle bir gecede 6 milyar dolar kazandı. Bu devasa kazanç, emlak imparatorluklarını gölgede bırakarak ailenin en değerli varlığı haline geldi.
ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi, "World Liberty Finance" (WLFI) adlı kripto projesindeki varlıklarıyla dikkat çekiyor.
6 MİLYAR DOLARLIK SERVET KAZANDILAR
Trump ve ailesi, lansmanı yeni yapılan kripto para sayesinde 6 milyar dolarlık kağıt servet kazandı. Bu kazancın Başkan'ın ailesinin, göreve başlamasından bu yana en büyük finansal başarısı olduğu tahmin ediliyor.
ONLARCA YILLIK EMLAK PORTFÖYÜNÜ GERİDE BIRAKTI
Trump ailesinin, piyasada bulunan tüm WLFI tokenlerinin yaklaşık dörtte birine sahip olduğu bildiriliyor. Bu oran, WLFI'yı Trump ailesinin en değerli varlığı haline getirirken, onlarca yıllık emlak portföyünü bile geride bırakmış durumda.
KURUCU ORTAKLARI ARASINDA TRUMP'IN OĞULLARI VAR
Projenin kurucu ortakları arasında Trump'ın oğulları Donald Trump Jr., Eric Trump ve Barron Trump yer alıyor. Donald Trump ise "Kurucu Ortak Emeritus" unvanıyla projeye sembolik ve stratejik bir katkı sağlıyor.
TRUMP'IN KRİPTO ENDÜSTRİSİNE YÖNELİK POZİTİF MESAJLARI ETKİLİ OLDU
Trump, yaklaşık bir yıl önce seçim kampanyası sırasında World Liberty'nin lansmanına destek vermiş ve projeyi "Amerika'yı bu kez kripto ile yeniden büyük yapma" vizyonunun bir parçası olarak tanımlamıştı.
WLFI tokeninin değerindeki son yükseliş, Trump'ın Beyaz Saray'dan kripto endüstrisine yönelik pozitif mesajlar vermesi, düzenleyici engelleri azaltma taahhüdü ve özel dijital para birimlerinin ABD ekonomisini canlandırmadaki potansiyeline yaptığı vurguyla paralel ilerledi.