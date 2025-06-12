Trüf Mantarının Ekonomiye Katkısı 650 Milyon Lira Olacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024'te trüf mantarının ülke ekonomisine sağlayacağı katkı hakkında bilgi verdi. Türkiye'de 1212 hektar alanda trüf ormanı kurulurken, 79 ton trüf mantarı üretildiği bildirildi. Trüf mantarı, biyolojik çeşitliliği desteklemenin yanı sıra kırsal kalkınmaya da ekonomik katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024'te trüf mantarının ülke ekonomisine 650 milyon lira katkı sağladığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, 2024 yılına ait trüf mantarı verilerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Yeşil vatanın saklı cevherinin trüf mantarı olduğuna işaret edilen paylaşımda, "Doğal zenginliğimiz olan trüf, hem biyolojik çeşitliliğimizi destekliyor hem de kırsal kalkınmaya ve ekonomimize katkı sağlıyor." ifadesini kullanıldı.

Paylaşımda, Türkiye'de 1212 hektar alanda trüf ormanı kurulduğu belirtildi.

2024'te 79 ton trüf mantarı üretildiği belirtilen açıklamada, "650 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağladı. 5 bin 750 kişiye trüf mantarının doğadan toplanması ve farkındalık eğitimi verildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Paylaşımda, II. Trüf Ormanı Eylem Planı kapsamında 2025 yılında yapılması planlanan çalışmalar da yer aldı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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