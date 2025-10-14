Trendyol, 'Türkiye'nin Lovemark'ları Araştırmasında E-Ticaret Kategorisinin Zirvesinde

Trendyol, MediaCat ve Ipsos Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirilen "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasında e-ticaret kategorisinde "en sevilen marka" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 16 farklı kategoride gerçekleştirilen araştırma kapsamında tüketiciler, "akla gelen ilk marka", "duygusal yakınlık", "beklenti ve ihtiyaçları karşılama performansı" ile "vazgeçilmeyecek kadar sevilen marka olma" gibi kriterler üzerinden değerlendirme yaptı.

Trendyol, beşinci kez e-ticaret kategorisinde zirvede yer alarak, yalnızca alışveriş deneyimiyle değil, tüketiciyle kurduğu bağ sayesinde de ön plana çıktı.

Yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışı operasyonlarıyla da Türk üreticilere katkı sağlamayı sürdüren şirket, 250 binden fazla satıcısını 40 milyonu aşkın müşteriyle buluşturuyor.

???????Sosyal fayda alanında da etkisini artıran şirket, dijital dönüşümü desteklemeye yönelik projeleriyle ekosistemine değer katmaya devam ediyor.