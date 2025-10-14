Haberler

Trendyol, 'Türkiye'nin Lovemark'ları Araştırmasında E-Ticaret Kategorisinin Zirvesinde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol, MediaCat ve Ipsos Türkiye işbirliğiyle yapılan 'Türkiye'nin Lovemark'ları araştırmasında e-ticaret kategorisinde en sevilen marka seçildi. Şirket, tüketicilerle kurduğu bağ ve alışveriş deneyimiyle beşinci kez zirvede yer aldı.

Trendyol, MediaCat ve Ipsos Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirilen "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasında e-ticaret kategorisinde "en sevilen marka" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 16 farklı kategoride gerçekleştirilen araştırma kapsamında tüketiciler, "akla gelen ilk marka", "duygusal yakınlık", "beklenti ve ihtiyaçları karşılama performansı" ile "vazgeçilmeyecek kadar sevilen marka olma" gibi kriterler üzerinden değerlendirme yaptı.

Trendyol, beşinci kez e-ticaret kategorisinde zirvede yer alarak, yalnızca alışveriş deneyimiyle değil, tüketiciyle kurduğu bağ sayesinde de ön plana çıktı.

Yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışı operasyonlarıyla da Türk üreticilere katkı sağlamayı sürdüren şirket, 250 binden fazla satıcısını 40 milyonu aşkın müşteriyle buluşturuyor.

???????Sosyal fayda alanında da etkisini artıran şirket, dijital dönüşümü desteklemeye yönelik projeleriyle ekosistemine değer katmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'yi küplere bindiren miting: Türkiyemizi ayaklar altına aldılar, yazıklar olsun

Bahçeli'yi küplere bindiren miting: Türkiyemizi ayaklar altına aldılar
Bella Hadid'ten ruh sağlığı itirafı: Bu bir zayıflık değil

Uzun süredir hastalıkla savaşan ünlü isimden yürek burkan paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.