Trendyol'da hava nemlendiricilerin satışı 4 kat arttı

Trendyol'da hava nemlendirici ürünlerin görüntülenme sayıları yaz aylarına kıyasla yaklaşık 7 kat artarken, satışları 4 kat yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uyku kalitesinde, uykuya eşlik eden ortam koşulları ve doğru ürün seçimleri de önemli bir rol oynuyor.

Son dönemde kullanıcıların uyku konforunu artırmaya yönelik ürünlere olan ilgisi, bu konudaki farkındalığın giderek güçlendiğini gösteriyor.

Bu dönemde platformda, hava nemlendirici ürünlerin görüntülenme sayıları yaz aylarına kıyasla yaklaşık 7 kat, satışları ise 4 kat arttı.

Trendyol verileri, uyku ortamını iyileştirmeye yardımcı ürünlerde, özellikle kış aylarında dikkat çekici bir talep artışına işaret ediyor.

Ortam havasından ışık kontrolüne, vücudu fiziksel olarak destekleyen ev tekstili ürünlerinden uyku takibi yapan akıllı teknolojilere kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesi bu alanda öne çıkıyor.

Kış aylarında kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi ve ısıtmadan kaynaklanan hava kuruluğu, iç mekan hava kalitesini görünür bir ihtiyaç haline getiriyor.

Kış aylarında özellikle iç ortamlardaki kuru hava koşulları, yetersiz havalandırma ve artan hastalık dönemleri, kullanıcıları uyku sırasında daha sağlıklı ve dengeli bir ortam arayışına yöneltiyor. Söz konusu tablo, uyku kalitesinin bütüncül bir deneyim olarak ele alındığını ortaya koyuyor.

Fiziksel konforun temelinde ise kişiselleştirilmiş tercihler yatıyor. Kullanıcı ilgisi özellikle ortopedik yataklar, visco ve hibrit modeller ile mevsimsel avantaj sunan çift taraflı yataklar üzerinde yoğunlaşıyor.

Mevcut yatağını değiştirmeden konforunu artırmak isteyenler için yatak pedleri ve alezler, visco boyun destekli ortopedik yastıklar, premium dokulu ipek yastık kılıfları ve doğal yapılarıyla bambu yorganlar öne çıkıyor.

Uyku takibi yapan akıllı bilekliklerden ortam havasını iyileştiren cihazlara, ışığı tamamen kesen perdelerden ergonomik ev tekstiline kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, kullanıcıların uykuya daha bilinçli yaklaştığını gösteriyor.