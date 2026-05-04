Trendyol çeyiz kampanyasında siparişler yüzde 22 arttı

Düğün sezonu öncesinde evlilik hazırlığı yapan çiftlerin çeyiz alışverişine yönelmesiyle Trendyol'un düzenlediği kampanya döneminde toplam sipariş adedi geçen yıla göre yüzde 22 artış gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 14-20 Nisan'da gerçekleştirilen kampanya, çeyizin artık sadece ihtiyaç değil, fonksiyonel, estetik ve teknolojik bir yaşam yatırımı haline geldiğini ortaya koydu.

Kampanya süresince en çok hava nemlendirici buhar makinesi, ayaklı boy aynası, saklama kabı seti, kıyafet askıları ve nano jel yastık gibi "iyi yaşam" odaklı ürünler tercih edildi.

Listenin devamında büyük boy hurç, buz lazer epilasyon cihazı, dekoratif mumluk, döküm granit sahan takımı ve dolap içi çekmece düzenleyiciler yer aldı.

Hava temizleyici ve süpürge kategorilerine yönelik ilginin öne çıktığı dönemde, alışverişlerin akıllı ev ürünleri ve küçük ev aletleri kategorilerinin tümüne yüksek oranda yansıdığı görüldü.

Kampanya kapsamında bulaşık makinesi, televizyon, fırın, kurutma makinesi, klima, derin dondurucu ve ocak gibi temel ihtiyaçların yanı sıra dik süpürge, hava temizleyici, buharlı ütü, buharlı temizleyici, robot süpürge ve buhar kazanlı ütü yoğun talep aldı.

Ayrıca blender seti, filtre kahve, çay ve Türk kahvesi makineleri evlenecek çiftlerin favori ürünleri arasında bulundu.

Bölgesel veriler, Türkiye genelinde farklı alışveriş alışkanlıklarını da beraberinde getirdi. Konya'da robot süpürgelere olan ilgiyle satışlar bir önceki haftaya göre yüzde 59 arttı. Buzdolabı satışlarında en yüksek artış ise yüzde 81 ile Diyarbakır'da gerçekleşti.

Kampanya süresince erkek müşterilerin çeyiz siparişlerinde normal haftalara göre yüzde 9, kadın müşterilerin siparişlerinde ise yüzde 12 artış yaşandı.

Kampanyaya en çok katılım gösteren iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Mersin ve Konya şeklinde sıralandı.