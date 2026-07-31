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Trakya'dan geçen ay yaklaşık 358,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı

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Trakya'dan geçen ay 358 milyon 452 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Trakya'dan geçen ay 358 milyon 452 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Trakya'da en çok ihracat 331 milyon 516 bin dolarla Tekirdağ'dan yapıldı.

Bölgede Kırklareli 17 milyon 152 bin dolar ihracatla ikinci, Edirne ise 9 milyon 784 bin dolar ihracatla üçüncü oldu.

Tekirdağ'dan en çok ihracat Almanya'ya, Kırklareli ve Edirne'den ise Bulgaristan'a gerçekleştirildi.

Haziranda gerçekleşen ihracat rakamlarıyla Türkiye genelinde Tekirdağ 13'üncü, Kırklareli 50'nci, Edirne de 56'ncı sırada yer aldı.

Ayrıca, Tekirdağ'dan 282 milyon 899 bin dolar, Kırklareli'nden 31 milyon 32 bin dolar, Edirne'den de 29 milyon 899 bin dolar ithalat yapıldı.

Kaynak: AA
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