Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve yol kesimlerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülere yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilen Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Malkara istikametinde, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2-5. kilometreleri Denizli istikametinde yürütülen şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.
Ankara-Kırıkkale-Delice yolunun 32-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Samsun istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.
Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-35. (Korkuteli kuzey çevre yolu), Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16-22. kilometrelerinde (Bolaman-Boztepe Kavşağı) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımı 71-73. kilometrelerinde eksen sol yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı sağ şeritten gidiş geliş olarak devam ediyor.
Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemleri bakım çalışması sebebiyle ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.