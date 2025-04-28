Trafik Uygulama ve Yol Çalışmaları Hakkında Uyarı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşaklarının 86-91. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Buharkent bağlantı yolunda yapılacak üstyapı çalışması sebebiyle Aydın istikameti Buharkent çıkış kolu trafiğe kapatıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarının 6-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Alanya tünelleri bakım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde Alanya-Antalya istikametinde yolun bir şeridi ulaşıma kapatılacak. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Kırıkkale-Konya yolunun (Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı) 28-33. kilometrelerindeki toprak işleri ve sanat yapısı çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-71. kilometrelerindeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Malatya-Gölbaşı devlet yolunun 16-19. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İyidere-Rize yolunun 26-28. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Karaman-Ermenek yolunun 50-76. ve 82-93. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 13-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Batman-Siirt istikametindeki bölünmüş yolun sağ şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten iki yönlü sürdürülüyor.