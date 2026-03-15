Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı 0-1. kilometrelerinde refüj çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 22.00-05.00 saatlerinde orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları dolayısıyla Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 13-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresindeki Pamukçu Kavşağı'nda üst geçit çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Havaalanı yolunun 16-17. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.