Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli otoyol ve yollar üzerinde sürdürülen bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemeleri yapılmış ve sürücülerin trafik işaretlerine uymaları gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Narlıdere Kavşağı mevkisinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Kınalı-Büyükçekmece yolunun 28-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.
Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 34-53. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde (Eskipazar Mermer Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 30 Ocak 2026'ya kadar 09.00-23.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.
Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Sinop-Samsun yolunun 61-64. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Samsun istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.