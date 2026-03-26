Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı arasında refüjdeki aydınlatma direklerinin değişim ve revizyonu çalışmaları sebebiyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 0-2. kilometrelerindeki Yarbaşı Viyadüğü'nde yapılacak derz değişim çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılarak trafik akışı, Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometreleri Ankara istikametinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve güzergahlarındaki drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10, Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Havalimanı-Yenişehir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 18-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü izin veriliyor.