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Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı yüzde 52,4 artışla 486 bin 359'a yükseldi

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Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı eylül itibarıyla yıllık bazda yüzde 52,4 artışla 486 bin 359'a yükseldi. Elektrikli modellerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 2,68 oldu. Ülkede trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 18 milyon 115 bin 875'e ulaştı.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, eylül itibarıyla yıllık bazda yüzde 52,4 artarak 486 bin 359'a yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkede eylül itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 18 milyon 115 bin 875'e ulaştı.

Diğer yakıt türlerine göre daha az karbon emisyonu üreten, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı şarj istasyonlarının da çoğalmasıyla son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi.

Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un pazar payının artması, yeni modellerini piyasaya sürmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

Elektrikli otomobillere ilgi arttı

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2015'te yalnızca 565 iken 2024'te 183 bin 776'ya, 2025'te 370 bin 591'e ulaştı.

Eylül 2025'te 319 bin 155 olarak kayıtlara geçen elektrikli otomobil sayısı geçen ay itibarıyla yüzde 52,4 artışla 486 bin 359 olarak hesaplandı.

Öte yandan, elektrikli modellerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 2,68 olarak kaydedildi.

Hibrit otomobillerin payında artış

Hibrit otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011 yılında 23 olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te 391 bin 296, 2025'te 697 bin 27 olarak hesaplandı. Bu sayı Eylül 2026 itibarıyla 915 bin 892'ye çıktı.

Hibrit türdeki otomobillerin toplam içindeki payı 2025'te yüzde 4 iken geçen ay itibarıyla yüzde 5,06 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA
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