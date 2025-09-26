Tradewind Finance, Avrupa'da Bubble Tea Üreticisine Sermaye Sağladı

Tradewind Finance, Avrupa'da faaliyet gösteren hazır bubble tea içecek üreticisine işletme sermayesi sağladı.

Bu yıl 25. yılını kutlayan uluslararası ticaret finansmanı firması Tradewind Finance, Baltıklar'da faaliyet gösteren hazır bubble tea global firmasına işletme sermayesi sağladı. İhracat finansmanı, içecek üreticisinin büyümesini desteklemek, operasyonlarını optimize etmek ve uluslararası satışlarını güçlendirmek için kullanılacak. Baltık bölgesindeki hazır bubble tea toptancısı, Avrupa Birliği ülkelerine ve Avustralya'ya satış yapıyor.

Tradewind'in ihracat finansmanı, içecek şirketinin nakit akışını yönetmesine yardımcı olacak. Bu çözüm sayesinde, üretici hammadde tedarikçilerine yapılan peşin ödemeleri karşılayabilecek ve alacakların tahsil edilmesine kadar geçen süreyi daha iyi yönetebilecek.

Tradewind'in Macaristan ofisinden Satış Müdürü Balazs Domonkos, "Ortağımızla iş birliği yapmaktan ve onlara iş hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak özel ihracat finansmanı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Tradewind'in uluslararası yetkinlikleri, hem satıcı hem de alıcı tarafına destek olmamızı sağlıyor. Bunun, müşterimiz ve onların iş ortakları için daha iyi tedarik zinciri dinamikleri oluşturacağına eminiz" dedi. - İSTANBUL