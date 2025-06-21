Trabzonspor’dan Mağdur Yatırımcılara Uyarı: SPK'ya Suç Duyurusunda Bulunacak

Trabzonspor’dan Mağdur Yatırımcılara Uyarı: SPK'ya Suç Duyurusunda Bulunacak
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Trabzonspor, TSPOR rüçhan hakkı kuponlarında olağandışı fiyat hareketlilikleri yaşandığını belirterek bazı grupların yatırımcıları mağdur ettiğini açıkladı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

TRABZONSPOR Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş., sermaye artırımı süreciyle birlikte TSPOR rüçhan hakkı kuponlarında olağandışı fiyat hareketlilikleri yaşandığını belirterek, bazı grupların yatırımcıları mağdur ettiğini açıkladı. Kulüp, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

19 Haziran 2025 tarihi itibarıyla başlatılan sermaye azaltımı ve artırımı sürecine dikkat çeken bordo-mavili kulüp, TSPOR rüçhan hakkı referans fiyatının 3,45 TL, ana hisse fiyatının ise 1,5933 TL olarak belirlendiğini kaydetti. Ancak bu süreçte, özellikle rüçhan hakkı kuponlarında olağandışı fiyat hareketlilikleri tespit edildi.

Açıklamada, "Bazı gruplar, TSPOR rüçhan kuponlarının değerini kasıtlı şekilde düşürerek yatırımcılarımızın ellerindeki kuponları çok düşük fiyatlardan toplamış; ardından bu kuponlar aracılığıyla düşük maliyetli olarak elde ettikleri TSPOR hisselerini ana işlem tahtasında satarak yüksek kazançlı bir arbitraj işlemi gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.

'KÜÇÜK YATIRIMCI MAĞDUR EDİLDİ'

Bu manipülatif işlemler sonucunda hem TSPOR ana hissesinin değer kaybettiği, hem de çok sayıda küçük yatırımcının düşük fiyattan kupon ve hisse satarak mağdur olduğu belirtildi.

Trabzonspor, yatırımcıları uyararak, "Rüçhan kuponlarıyla ilgili işlem yapmadan önce yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlardaki müşteri temsilcileriyle görüşmeleri ve kararlarını ona göre vermeleri büyük önem taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

SPK'YA SUÇ DUYURUSU

Kulüp açıklamasında organize şekilde olağandışı fiyat hareketleri gerçekleştirdiği tespit edilen aracı kurumlar ve gruplar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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