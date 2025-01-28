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Trabzon ve Burgaz İş Dünyasından İş Birliği Protokolü

Trabzon ve Burgaz İş Dünyasından İş Birliği Protokolü
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Bulgaristan Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı. İki taraf, mavi ekonomi projeleri, Ro-Ro taşımacılığı ve birçok sektörde iş birliği yapma konusunda istekli olduklarını belirtti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Bulgaristan Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Burgaz TSO Başkanı Todor Demirkov ve beraberindeki iş insanları, TTSO Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

Burgaz'ın Avrupa'ya satış yapmak isteyen firmalar için önemli bir geçiş noktası olabileceğini belirten Çelebi, "Birçok sektörde iş birliğimiz söz konusu. Mavi ekonomi çalışması kapsamında ortak projeler yapabiliriz. Ro-Ro taşımacılığıyla ilgili bir teklif de geldi. Burgaz-Trabzon arasında Ro-Ro ile tır taşımacılığı yapılması için istekliler." ifadesini kullandı.

Demirkov ise Trabzon'da yapılan çalışmalardan etkilendiklerini, TTSO ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin çalışmalarının çok güzel olduğunu vurguladı.

Taraflar arasında iş birliği olanaklarının birçok alanda mevcut olduğuna işaret eden Demirkov, "Oda olarak da bölge olarak da sonuç odaklı adımlar atmayı arzuluyoruz. İstanbul ile 2 yıl önce iş birliği protokolü imzaladık. Önümüzdeki günlerde iki projemiz hayata geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

Demirkov, Burgaz-İstanbul yolcu ve Ro-Ro taşımacılığının hayata geçeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"TTSO ile protokol imzalayacağız. Sizin öncülüğünüzde Trabzon bölgesinden de güzel iş birlikleri yapabileceğimizi düşünüyoruz. Yapacağımız çok iş var. Her türlü iş birliğine hazırız. Somon üretimi yapan şirketlerle de bağlantı kurmayı arzuluyoruz."

Çelebi ve Demirkov arasında, iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Ekonomi
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