Haberler

Trabzon'da Hamsi Bol, Fiyatlar Uygun

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde balıkçı tezgahlarında hamsi kilogramı 50 ila 75 lira arasında satılıyor. Bu sezon hamsi avcılığının bereketli geçtiği belirtilirken, diğer balık çeşitlerinin de fiyatları uygun seviyelerde kalıyor.

Trabzon'da bol miktarda avlanan hamsi, balıkçı tezgahlarında kilogramı 50 ila 75 lira arasında satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında barbun 400, istavrit 100, mezgit 350 ila 500, hamsi kilogramı 50 ila 75 liradan satılıyor.

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, AA muhabirine, sezonun çok bereketli geçtiğini, özellikle hamsinin bol miktarda avlandığını söyledi.

Örseloğlu, geçen yıl sezonu palamutla, bu sezon ise hamsiyle açtıklarını dile getirerek, fiyatların oldukça uygun olduğunu ifade etti.

Hamsiye şehir dışından da ilgi gösterenler olduğunu belirten Örseloğlu, "Diğer illerimize de paket yapıyoruz. Güzel şekilde ambalaj yapıp gönderiyoruz. Hamsinin yanında diğer balık çeşitlerimizin de fiyatları çok uygun. İstavrit 100, mezgit 350 ile 500 arasında değişiyor. Somon, çupra ve levreğin fiyatı belli, 400 ve 500 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Ekonomi
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zirveye oynuyorlardı! 17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı

17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı
22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu

22 yaşında bulduğu ürün fikriyle birkaç haftada milyoner oldu
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Bu maçta görülen kırmızı kartlara inanamayacaksınız

Bu maçta görülen kırmızı kartlara inanamayacaksınız
Zirveye oynuyorlardı! 17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı

17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı
Dükkana girip berbere kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

Dükkana girdiği gibi berberi kurşun yağmuruna tuttu
Galatasaray'da Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok

Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok
Yeni açılan mağaza ürünleri 10 liradan satışa sundu, büyük izdiham yaşandı

Yeni açılan mağaza etikete 10 lira yazdı, ortalık savaş alanına döndü
Titanic faciasından kalan altın cep saati rekor fiyata alıcı buldu

Faciadan kurtulan saate rekor fiyat: 99 milyon TL
Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi

Son bilgiyi babası verdi! Soruşturmayla ilgili çarpıcı gelişme
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Rıdvan Dilmen'den büyük iddia: Bonservisine 20 milyon euro daha eklettirirdi

Büyük iddia: Bugün bonservisine 20 milyon euro daha eklettirdi
Ailesi tarafından aç bırakılan kız ölümden döndü

Obez ailenin işkencesi! Korku evinden bir deri bir kemik çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.