Trabzon'da fırınlara denetim

Trabzon'da fırınlara denetim
Güncelleme:
Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü, Ortahisar ilçesinde fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında fiyat listelerinin ve gramajların gerçeğe uygunluğu kontrol edildi. 2025 yılında 2 milyon 555 bin 135 TL ceza uygulanan 107 firmada 285 aykırılık tespit edildi.

Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Ortahisar ilçesinde fırınlara yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, fiyat listesinde belirtilen gramajların gerçeğe uygun olmadığı haksız fiyat yönetmeliği kapsamında incelemelerde bulunurken, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Konuyla ilgili Ticaret İl Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Biriminden yapılan açıklamada "İl Müdürlüğümüz denetim ekiplerince resen ve şikayete dayalı olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerekli denetimler yapılmaktadır. Denetim esnasında dikkat edilen hususlar; Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında işletmelerin fiyat listesinin bulunması, etiket içeriğinin yönetmeliğe uygun ve mevcut olması, fiyat listesinde belirtilen gramajların gerçeğe uygun olması ve Haksız Fiyat Yönetmeliği kapsamında incelemeler yapılarak fahiş fiyat tespitinde incelenmek üzere kurula gönderilmesidir. Bu bağlamda İl Müdürlüğümüz personelince 2025 yılında bin 853 firmaya denetim yapılmış, 107 bin 448 ürün incelenmiştir. Bu denetimlerde 107 firmada 285 adet aykırılık tespit edilmiş olup, toplamda 2 milyon 555 bin 135 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - TRABZON

