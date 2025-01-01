TR72 Bölgesi’nde Yoksulluk Sınırı ve Oranı Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçlarını açıkladı.

Verilere göre TR72 Bölgesi'nde yoksulluk sınırı arttı. Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 50'si temelinde hesaplanan rakamlara göre TR72 Bölgesi'nde 2023 yılında 30 bin 173 lira olan yoksulluk sınırı 2024 yılında 65 bin 559 liraya yükseldi.

TR72 Bölgesi'nde 2024 yılında yoksul sayısı ise bir önceki yıla göre düşüş gösterdi. 2023 yılında 307 bin bin kişi olan yoksul sayısı 2024 yılında 207 bin kişiye geriledi.

TR72'de; 2023'te yüzde 12,1 olan yoksulluk oranı da 2024'te yüzde 8,5'e düştü. - SİVAS