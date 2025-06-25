TPAO ve NOC Arasında Sismik Araştırma Anlaşması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Libya'da 2 boyutlu sismik araştırma yapmak üzere mutabakat zaptı imzaladı. TPAO, Libya'da 4 açık deniz blokunda jeolojik ve jeofizik çalışmalar gerçekleştirecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) ile Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Libya'da 2 boyutlu sismik araştırma yapmak üzere mutabakat zaptı imzaladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamaya göre, zapt, İstanbul'da TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ve NOC Yönetim Kurulu Başkanı Mesud Süleyman??????? tarafından imzalandı.

Bu kapsamda, TPAO, Libya'da 4 açık deniz blokunda jeolojik ve jeofizik çalışmalar yürütecek. Çalışmalar kapsamında, 10 bin kilometrelik iki boyutlu sismik araştırma yapılacak ve elde edilen veriler en fazla 9 ay içinde işlenecek.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

Osayi Samuel kız arkadaşını polise şikayet etti! Suçlama çok ciddi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor

Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçeli eski isimle anlaşıyor
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Lahey'de diplomasi trafiği! Erdoğan bir konunun özellikle altını çizdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.