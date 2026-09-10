Toyota'nın hidrojen teknolojisi Scania kamyonlarında test edilecek

Toyota, hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin ağır ticari taşımacılıktaki potansiyelini gerçek kullanım koşullarında test etmek amacıyla Scania ile işbirliğine gitti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Scania kamyonlarda Toyota'nın ağır ticariler ve farklı kullanım alanları için geliştirdiği üçüncü nesil yakıt hücresi sistemi yer alacak.

Kompakt tasarımıyla dikkati çeken sistem, 300 kilovat güç sunuyor. Söz konusu ünite, Scania'nın Pilot Partner programı kapsamında 40 ağır ticari araca entegre edilecek. İlk hidrojen yakıt hücreli Scania kamyonlarının 2027'nin ilk çeyreğinde yollara çıkması planlanıyor.

Scania'nın seçili müşterileriyle yürüttüğü Pilot Partner programı, hidrojen yakıt hücresi dahil sürdürülebilir taşımacılık teknolojilerinin gerçek operasyon koşullarında değerlendirilmesini amaçlıyor. Toyota'nın hidrojen teknolojisinin programa dahil edilmesiyle yakıt hücreli elektrikli kamyonların yoğun kullanım gerektiren ağır ticari taşımacılık operasyonlarındaki teknik performansı, operasyonel verimliliği ve toplam sahip olma maliyeti incelenecek.

Toyota, hidrojen teknolojisini karbon nötr bir geleceğe ulaşma yolunda temel teknolojilerden biri olarak görüyor. Markanın yakıt hücresi çözümleri binek otomobillerin yanı sıra otobüs, kamyon, tren, deniz taşımacılığı ve sabit enerji uygulamaları gibi farklı alanlarda kullanılıyor.

Toyota'nın Scania ile gerçekleştirdiği işbirliği, markanın yakıt hücresi teknolojisindeki deneyimini ağır ticari taşımacılığın zorlu gerçek kullanım koşullarına taşıyan adımlardan biri olacak.

Kaynak: AA