Haberler

Toyota 2025'te "dünyanın en çok araç satan üreticisi" unvanını korudu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japon otomobil üreticisi Toyota, geçen yıl küresel satışlarda rakibi Volkswagen'e karşı üstünlüğünü koruyarak, 2025 yılı satış hedeflerini paylaştı. Hibrit araçlara olan yoğun talep, Toyota'nın satışlarının artmasında önemli etken oldu.

Japon otomobil üreticisi Toyota Motor, geçen yıl küresel satışlardaki liderliğini bir kez daha koruyarak rakibi Volkswagen'e karşı üstünlüğünü pekiştirdi

Toyota'dan yapılan açıklamada, şirketin 2025 yılına ilişkin araç satış verileri paylaşıldı. Buna göre, Toyota Motor'un araç satışları, Hino Motors ve Daihatsu markaları dahil edildiğinde 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarak 11 milyon 322 bin 575 oldu.

Toyota, yarı iletkenlerde yaşanan tedarik darboğazlarına rağmen geçen yıl üretimini yüksek seviyede tutarak bir önceki yıla göre yüzde 5,7 artışla 11 milyon 221 bin 960 araca çıkardı.

En yakın rakibi Volkswagen'in satışları ise geçen yıl Çin'deki pazar ortamının zorluğunu koruması ve ABD gümrük tarifelerinin Kuzey Amerika'daki talebi etkilemesiyle yüzde 0,5 düşerek 8,98 milyona gerilemişti. Böylece Japon üretici Toyota, geçen yıl 2,24 milyon daha fazla araç satarak Volkswagen'e karşı liderliğini pekiştirerek küresel satışlardaki liderliğini altıncı yıla taşıdı.

Toyota'nın rekor seviyeye ulaşan satışlarında özellikle hibrit (benzinli-elektrikli) modellere olan yoğun talep belirleyici oldu. Benzinli-elektrikli hibrit araçlar, Toyota markasının küresel satışlarının yüzde 42'sini oluştururken tam elektrikli araçların payı yüzde 1,9'da kaldı.

Rekabetin en üst seviyede olduğu Çin pazarında Toyota'nın yüzde 0,2'yle sınırlı da olsa dört yıl aradan sonra ilk kez büyüme kaydetmesi dikkati çekti.

Japonya'dan ABD'ye yapılan ihracat, başta RAV4 Crossover modeli olmak üzere popüler modellere gelen taleple yüzde 14,2 artarak yaklaşık 615 bin araca ulaştı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi