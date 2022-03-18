Toyota, Japonya'daki deprem sonrası 11 fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu
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Toyota Motor, Japonya'nın kuzeydoğusunda yaşanan 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında 11 fabrikasında geçici olarak üretimi durdurdu.
Toyota, Japonya'da önceki geceki şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu. Japon devi, deprem sonrası kuzeydoğudaki İwate, Miyagi ve Fukuşima dahil ülke genelinde 15'ten fazla üretim bandını durdurdu.
3 GÜN SÜRECEK
Toyota ve alt firmalarının 11 fabrikasındaki üretimini yüzde 80 seviyesinde etkileyecek durdurma faaliyetinin 3 gün süreceği bildirildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çarşamba günü yerel saatle 23.36'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybederken, 200'ü aşkın kişi yaralandı.