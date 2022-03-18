Toyota, Japonya'daki deprem sonrası 11 fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu - Haberler

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Toyota, Japonya'daki deprem sonrası 11 fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu

AA - Ahmet Furkan Mercan - Ekonomi
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Toyota Motor, Japonya'nın kuzeydoğusunda yaşanan 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında 11 fabrikasında geçici olarak üretimi durdurdu.

Toyota, Japonya'da önceki geceki şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu. Japon devi, deprem sonrası kuzeydoğudaki İwate, Miyagi ve Fukuşima dahil ülke genelinde 15'ten fazla üretim bandını durdurdu.

3 GÜN SÜRECEK

Toyota ve alt firmalarının 11 fabrikasındaki üretimini yüzde 80 seviyesinde etkileyecek durdurma faaliyetinin 3 gün süreceği bildirildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarşamba günü yerel saatle 23.36'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybederken, 200'ü aşkın kişi yaralandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Ekonomi

Fukuşima, Japonya, TOYOTA, Japon, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (1)

tolga yeter:

bizde olsa kaç kişi hayatını kaybeder acaba? çok yakında göreceğiz sanırım.

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