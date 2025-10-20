Haberler

Toyota, Dünya Ralli Şampiyonası'nda 5. Kez Zirvede

Toyota Gazoo Racing, 2025 Dünya Ralli Şampiyonası'nda markalar klasmanında üst üste 5. kez şampiyon olmanın gururunu yaşıyor. Fin pilot Kalle Rovanpera'nın birinciliğiyle başarılarını taçlandıran Toyota, sezonun bitimine iki yarış kala zirveyi ilan etti.

Toyota Gazoo Racing Müdür Yardımcısı Juha Kankkunen, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) markalar klasmanında üst üste 5. kez zirveye ulaşmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, WRC 2025 sezonunun 12. ayağı Orta Avrupa Rallisi'nde Fin pilot Kalle Rovanpera'nın elde ettiği birincilikle sezonun bitimine iki yarış kala markalar klasmanında şampiyonluğunu ilan eden Toyota, bu başarıya üst üste 5'inci, toplamda ise 9'uncu kez ulaştı.

Toyota Gazoo takımının "GR YARIS Rally1" aracı, 2025 sezonundaki 12 yarışın 11'inde ilk sırada yer alarak istikrarlı performansını sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Gazoo Racing Müdür Yardımcısı Kankkunen, elde edilen başarı nedeniyle takımla gurur duyduğunu belirtti.

Bu görevdeki en önemli hedeflerini gerçekleştirdiklerini aktaran Kankkunen, "Yarışın sonunda, birinci ve ikinci sırayı aldığımızı ve markalar şampiyonluğunu yeniden kazandığımızı bilmek, gözlerimi yaşarttı. Pilot olarak kazandığım şampiyonlukların ardından şimdi takım lideri olarak bu başarıya ulaşmak, benim için yeni bir dünya şampiyonluğu kazanmak gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Kankkunen, bu yıl takım içindeki ruh ve atmosferin başarıda önemli rol oynadığını, pilotların "mükemmel bir iş" çıkardığını, pilotları Elfyn Evans, Sebastien Ogier ve Kalle Rovanpera arasındaki şampiyonluk yarışının heyecan içinde geçmesini beklediğini aktardı.

Toyota pilotları, şampiyonluk için çekişiyor

Orta Avrupa Rallisi'nde Toyota GR YARIS Rally1 aracıyla birinciliğe ulaşan Rovanpera'nın yanı sıra takım pilotlarından Büyük Britanyalı Evans ikinci, Takamoto Katsuta dördüncü, Sami Pajari ise altıncılık elde etti.

Şampiyonanın pilotlar klasmanında, Evans 247 puanla birinci, Ogier ve Rovanpera ise 234'er puanla sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
