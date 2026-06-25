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Toyota C-HR 10 yılda 2,1 milyon satışa ulaştı

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Toyota'nın bu yıl otomotiv pazarındaki 10. yılını geride bırakan modeli Toyota C-HR, tasarımı ve yenilikçi teknolojileriyle dikkati çekiyor

Toyota'nın ilk kez 2016'da tanıtılan Toyota C-HR modeli, 10 yıllık süreçte dünya genelinde 2,1 milyon, Avrupa pazarında ise 1,2 milyon adetin üzerinde satış rakamına ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın tasarımı ve yenilikçi teknolojileriyle öne çıkan modeli Toyota C-HR, otomotiv pazarındaki 10. yılını geride bıraktı.

Coupe tarzı tasarıma ve hibrit teknolojisine sahip model, Avrupa'da kendi segmentinde ortalama yüzde 7,7'lik pazar payı elde etti.

Toyota C-HR, tanıtımından bu yana geçen 10 yıllık süreçte dünya genelinde 2,1 milyon, Avrupa'da ise 1,2 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak, markanın en başarılı modellerinden biri haline geldi.

Toyota'nın verilerine göre, Toyota C-HR kullanıcılarının yarısından fazlası aracı tercih etme gerekçesi olarak tasarım özelliklerini gösterdi. Markanın yeni müşteri edinme oranlarında öne çıkan model, 2019 verilerine göre, alıcılarının yüzde 67'sini ilk kez Toyota markasını tercih eden kullanıcılar oluşturdu.

Türkiye'de satışa sunulduğu 2016'dan bugüne kadar yaklaşık 71 bin adetlik satışa ulaşan Toyota C-HR, şirketin Sakarya'daki fabrikasında üretilerek uluslararası pazarlara ihraç ediliyor. Modelin hibrit seçeneği olan Toyota C-HR Hybrid, Türkiye pazarında yılın ilk 5 ayında 12 bin 451 adetlik satış kaydetti.

İkinci nesli 2023'te tanıtılan Toyota C-HR Hybrid, tam hibrit ve şarj edilebilir (plug-in) hibrit motor seçenekleriyle üretiliyor. Dijital kokpit ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi özelliklerine sahip model, Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı.

Ayrıca Toyota C-HR Hybrid, Toyota'nın Garanti ON programıyla da kullanıcılarına önemli avantajlar sunuyor. Periyodik bakımların Toyota yetkili servislerinde yaptırılmasıyla ücretsiz garanti uzatma imkanı sağlayan Garanti ON sayesinde kullanıcılar, gerekli şartları sağlamaları durumunda araçlarını 10 yaşa veya 160 bin kilometreye kadar garanti kapsamına alabiliyor.

Toyota C-HR Hybrid, Türkiye'de de geniş ürün yelpazesiyle sunuluyor. Flame, Passion, Passion X-Sport ve GR SPORT olmak üzere her zevke hitap eden farklı donanım seçeneklerine sahip olan Toyota C-HR Hybrid, zengin donanımları ve gelişmiş özellikleriyle beğeni topluyor. Aracın 140 HP güç üreten 5. nesil 1,8 litrelik hibrit motoru ise her koşulda verimli ve dinamik bir sürüş sunuyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya
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