Tosyalı, cüruftan asfalt üretti

Çelik üreticisi Tosyalı, demir-çelik üretiminde bir yan ürün olan cüruf malzemesinden asfalt ürettiğini duyurdu.

Küresel çelik üreticilerinden Tosyalı, sürdürülebilir yaşam için döngüsel üretimle katma değer oluşturan yenilikçi işleri hayata geçirmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre şirket 3 kıtada, 50'ye yakın tesisinde tamamen sürdürülebilirlik odaklı yeşil çelik üretimine yönelirken üretim esnasında ortaya çıkan her türlü yan malzemeyi yeniden ekonomiye kazandıracak araştırma ve geliştirme çalışmalarını da somut iş sonuçlarına dönüştürüyor. Şirket bu vizyon doğrultusunda, döngüsel ekonomiye yönelik en iyi örneklerden birine daha imza atarak demir-çelik üretiminde bir yan ürün olan cüruf malzemesinden asfalt üretti. Geri dönüşümde uzman şirketlerinden Tosyalı Harsco tarafından yoğun bir Ar-Ge çalışması sonucunda geliştirilen su geçirgenliği daha az, araç güvenliğini artıran ve depreme dayanıklı asfalt malzemesi Türkiye'de TEM Otoyolu Gebze Kavşağı-Dilovası Kavşağı arasında kullanıldı.

Döngüsel üretimi sürdürülebilirlik stratejisinin ayrılmaz parçalarından biri olarak gördüklerini dile getiren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olarak ekosistemimizdeki her şeyi döngüsel ekonomiyle yeniden değerlendiriyoruz. Bu konuda hem düşük karbon teknolojilerine yatırım yapıyoruz hem de tesislerimizde döngüsel ekonomi odaklı bir proses yönetimi gerçekleştiriyoruz. Bu anlayışla atık, hava, su, enerji, atık ısı başta olmak üzere hiçbir şeyi israf etmiyor, en küçük bir toz parçasını bile teknoloji ve inovasyon ile insan, toplum ve doğa için yarar sağlayacak hale getiriyoruz. Demir-çelik hurdaları geri dönüştürüyor, süreç kaynaklı tozun lisanslı firmalara gönderimi ile yaşam döngüsünün devamlılığını sağlıyor, kaynağında atık ayrıştırması yaparak, sahada çıkan tehlikesiz atıkları lisanslı firmalara göndererek dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Demir-çelik üretim sürecinde yan ürünlerden biri olan cürufu da asfalt yapımında kullanılabilecek ileri düzey bir malzeme olarak geliştirerek ekonomiye kazandırıyoruz. Türkiye'de ilk defa yol yapımında kullanılan bu malzemenin döngüsel ekonomi açısından herkese ilham olmasını diliyorum. Ülke olarak üretimde rekabet gücümüzü artırmak istiyorsak sadece verimlilik ve kalitemizi artırmakla yetinmemeli her türlü malzemeyi döngüsel üretim yaklaşımıyla değerlendirmeliyiz" dedi.

Karbon ayak izini yüzde 70'e kadar azaltan inovasyon

Yapılan açıklamaya göre, Tosyalı Harsco ve Simgemat iş birliğiyle Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen çelikhane cürufunun asfalt karışımında kullanıldığı bu yeni nesil KGM otoyol kaplaması, TEM Otoyolu Gebze Kavşağı-Dilovası Kavşağı arasındaki 6 kilometre boyunca ve her iki yönde olmak üzere toplam 192 bin metrekarelik alanda hayata geçirildi. Normal koşullarda bu kadar alanda yapılacak bir asfalt için yaklaşık 35 bin ton kadar doğal taş (agrega) gerekecek ve bu agregayı elde etmek için doğadan en az 50 bin ton malzeme kırılıp taşınacaktı. Ancak Tosyalı Harsco tarafından, elektrik ark ocağı cüruflarının işlenmesi ile elde edilen yapay agrega kullanılmasıyla aynı zamanda doğal kaynaklar da korunmuş oldu. Proje kapsamında toplamda Tosyalı Harsco tarafından temin 22 bin 500 ton çelikhane cürufu, Harsco'nun İngiltere merkezli bir şirketi olan Steelphalt'ın teknolojisi ile Simgemat tarafından yapay bir taş mastik asfalt ürününe dönüştürülerek bu projede kullanıldı. Yol yapımında toplam 25 bin ton taş malzeme kullanılırken bunun yüzde 90'ı şirket tarafından üretilen cüruf malzemesinden oluştu. Bu inovatif uygulama sayesinde asfalt daha uzun ömürlü ve daha düşük maliyetli hale getirilirken aynı zamanda yol yapımında karbon ayak izinin yüzde 70'e kadar azaltılmasına da katkı sağlandı. Döngüsel üretim tabanlı bu asfalt projelerinin şirketin faaliyet gösterdiği ve çelik üretiminin olduğu İskenderun, Osmaniye, İzmir/Aliağa bölgelerine de yayılması planlanıyor.

Açıklamaya göre, Tosyalı Holding ve ABD'li Harsco ortaklığıyla kurulan Tosyalı Harsco; Türkiye'de demir çelik, alüminyum, bakır nikel, ferro krom ve çimento fabrikalarına birçok yenilikçi hizmet sunuyor. Bu çerçevede tesislerinde gerçekleştirdiği geri dönüşüm işlemiyle cüruf atıklarının asfalt, yol yapımı, çimento katkı malzemesi, gübre üretimi gibi sektörlere ham madde olacak agrega malzemesi ve demir yolu balastı üretimi gibi alanlarda ham madde ve katkı maddesi olarak kullanılmasını sağlıyor.

Su geçirgenliği daha az, araç güvenliğini artıran ve depreme dayanıklı asfalt Ar-Ge çalışmaları neticesinde sıfır atık prensibine göre dizayn edilmiş makineler ve bünyesinde geliştirilen "Bloodhund" isimli yazılım sayesinde cüruf içindeki metalik demir online olarak takip edilebiliyor ve cüruftaki metal oranı asgariye indiriliyor. Geri dönüştürülen cüruf, gözeneklerine çimento şerbetinin işlemesi ve yüksek aşınma direnci nedeniyle agregadan katbekat daha üstün bir malzeme haline geliyor. Ayrıca, cüruf ile yapılan asfaltın su geçirgenliğinin bulunması nedeniyle yağmurda araç güvenliğini artırmasının yanı sıra betondan çekme ve basma direnci daha iyi olduğu için depreme karşı da güvenli bir malzeme olarak dikkat çekiyor. - İSTANBUL