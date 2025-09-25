Tosya'da Çeltiğin Hasadına Başlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 10 bin dekar alanda yetiştirilen coğrafi işaretli çeltiğin hasadına başlandı.

Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hasat dönemi başladı. İlçesin ekonomi lokomotifi olan coğrafi işaret tescilli "sarıkılçık" cinsi pirinç ön plana çıkarken, osmancık, efe ve yatkın çeşitleri de yetiştiriliyor. Çiftçiler tarafından biçerdöverlerle hasat edilen çeltik, güneş altında kurutuluyor. Daha sonra fabrikalarda işlenerek yurdun dört bir yanına gönderiliyor. İlçede, sarıkılçık cinsi pirincin kilogramı ise 220 TL'den satılıyor.

Tosya ilçesi Ortalıca köyünde çeltik yetiştiriciliği yapan Muhtar Salih Uysal, " Çeltik, keşandı, gübreydi, ilaçtı derken hasat zamanına geldik. Hasat zamanında da bizim köyümüz, üstümüzdeki diğer köylere nazaran daha iyiyiz. Çünkü buradaki karasular bizi biraz besledi. Ama sudan çok darlandık. Biz de yeri geldi, sırayla suladık, bir tarafını kestik bir tarafına suyu verdik. Aynı zamanda çeltik fiyatlarının biraz sanki yüksek gibi görüyorlar ama hiç de yüksek değil. Gübresini atıyoruz, keşanını yapıyoruz, bunun yanında yapılan işçiliğe ve diğer masraflara bakarak fiyatının uygun olduğunu düşünüyoruz. Çeltik, bu yıl diğer mahsullere nazaran çok düşük. Yine de şükür etmek lazım. Allah bin bereket versin" dedi.

Ürün hasadına başladıklarını söyleyen Uysal, "Artık hasadın yani çeltiğin serüveninin son günlerindeyiz. Bu yıl inşallah dönümde 800-900 kiloya kadar verim olur ama bu sulamasının güzel olmasına, ilaçlaması güzel olmasına bağlı" diye konuştu.

Uysal, köylerinde 50 civarında ailenin geçimini çeltikle sağladığını kaydetti. - KASTAMONU