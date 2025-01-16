Üye Girişi
Haberler
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkeste geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha

TOSBİ'de Ekonomik Trendler ve Sanayi Sektörüne Etkileri Paneli Düzenlendi

TOSBİ'de Ekonomik Trendler ve Sanayi Sektörüne Etkileri Paneli Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tire Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen panelde, ekonomi ve sanayi sektörü üzerine sunumlar yapıldı. Katılımcılar arasında kaymakam, belediye başkan yardımcısı ve sanayiciler yer aldı.

Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) tarafından, "Ekonomik Trendler ve Sanayi Sektörüne Etkileri" paneli gerçekleştirildi.

Kaymakam Vural Karagül, Tire Belediye Başkan Yardımcısı Birtan Armagan, Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı ile sanayicilerin katılımıyla TOSBİ Konferans Salonu'ndaki etkinlikte Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ile Mevlüt Çetinkaya, konuyla ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, burada yaptığı konuşmada, sanayideki verimliliği arttırmak için hem emeğin hem de bilginin bir arada kullanılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Ekonomi
img

Kesin kararını verdi
img

Bülent Ersoy, makyajıyla sosyal medyanın gündeminde
img

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize depremi haritayı değiştiriyor! Diri fay saptandı

Deprem haritayı değiştirdi! "Fay yok" denilen bölge tehlikede
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.