Manavgat'ta kadın emeğine destek büyüyor

Manavgat'ta kadın emeğine destek büyüyor
Kadın emeğini destekleyen Toros Kadınları Emek Pazarı, yeni üretici kadınlarla büyümeye devam ediyor. Katılımcılar, hijyen, sanitasyon, pazarlama ve satış teknikleri üzerine eğitimler alarak pazarlarına katıldılar.

Kadın emeğini destekleyen ve el emeği ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan Toros Kadınları Emek Pazarı, yeni üreticileriyle büyümeye devam ediyor.

Pazara dahil olan üretici kadınlar, satış sürecine başlamadan önce kapsamlı bir eğitim programına katıldı. Eğitim kapsamında Manavgat Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Özcan Utar tarafından hijyen ve sanitasyon eğitimi verildi. Ardından Manavgat Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü'nden Öğr. Gör. Dr. Fatma Kaya Güvercin tarafından pazarlama ve satış tekniklerine yönelik eğitim gerçekleştirildi. Yeni katılımcılar, eğitimlerin ardından ürettikleri birbirinden güzel demo ürünlerini tanıtarak pazardaki yerlerini aldı.

Toros Kadınları Emek Pazarı, Cumhuriyet Meydanı ırmak kenarında her Pazartesi ve Perşembe günleri vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. El emeği, göz nuru ürünlerin sergilendiği pazar, hem üretici kadınlara destek sunuyor hem de vatandaşlara doğal ve özgün ürünlere ulaşma imkanı sağlıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
