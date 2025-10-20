Toprakkale-İskenderun Otoyolu Ulaşıma Açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sel sonrası yapılan çalışmalarla Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun ulaşıma tamamen açıldığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun ulaşıma tamamen açıldığını bildirdi.
Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen sel sonrası gelişmelere ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, "Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda çift şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerimizin çalışmaları sonrasında tamamen kullanıma açılmıştır. Vatandaşlarımızın 7/24 yanında ve hizmetindeyiz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi