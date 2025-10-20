Haberler

Toprakkale-İskenderun Otoyolu Ulaşıma Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sel sonrası yapılan çalışmalarla Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun ulaşıma tamamen açıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun ulaşıma tamamen açıldığını bildirdi.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen sel sonrası gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda çift şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerimizin çalışmaları sonrasında tamamen kullanıma açılmıştır. Vatandaşlarımızın 7/24 yanında ve hizmetindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
