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Trabzon'da besicilere hibe desteği sağlanacak

Trabzon'da besicilere hibe desteği sağlanacak
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Tonya ilçesindeki üreticilere yüzde 90 hibe desteğiyle 20 Jersey ırkı gebe düve dağıtacak. Ayrıca Maçka'da 36 çiftçiye 180 yerli Karayaka koyunu verilmesi planlanıyor.

Trabzon'un Tonya ilçesindeki üreticilere yüzde 90 hibeyle 20 Jersey ırkı düve dağıtacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Trabzon Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, 20 Jersey ırkı gebe düvenin temini için yarın ihale gerçekleştirilecek. Düveler, Tonya ilçesindeki yetiştiricilere yüzde 90 hibeyle verilecek.

Hayvansal üretimi destekleme çalışmaları kapsamında Maçka ilçesinde de 36 çiftçiye 5'er olmak üzere toplam 180 yerli Karayaka koyunu dağıtılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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