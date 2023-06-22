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Tomarza Kadın Kooperatifleri Kayseri Fuarında Ürünlerini Satıyor

Tomarza Kadın Kooperatifleri Kayseri Fuarında Ürünlerini Satıyor

Ekonomi Haberleri

Tomarza ilçesinde kadın kooperatiflerinin üyeleri, Kayseri'de açılan fuarda ürünlerini satıyor. Valilik öncülüğünde 16 Haziran'da Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan fuarda Tomarza Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de stant açtı. Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Belediye Başkanı Davut Şahin, stantta satışa sunulan istiridye mantarı ve çerezlik kabak çekirdeğinden ikram ederek, ürünleri tanıttı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, kurum amirleri, Belediye Meclisi üyeleri de standı gezdi.

Tomarza ilçesinde kadın kooperatiflerinin üyeleri, Kayseri'de açılan fuarda ürünlerini satıyor.

Valilik öncülüğünde 16 Haziran'da Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan fuarda Tomarza Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de stant açtı.

Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Belediye Başkanı Davut Şahin, stantta satışa sunulan istiridye mantarı ve çerezlik kabak çekirdeğinden ikram ederek, ürünleri tanıttı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, kurum amirleri, Belediye Meclisi üyeleri de standı gezdi.

Kaynak: AA / Bilal Okuducu - Ekonomi

Dünya Ticaret Merkezi Hisarcık Tomarza Kayseri Ekonomi Haberler

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