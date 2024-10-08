TOKİ Muğla'da 500 Konut Projesi Kura Çekimi Gerçekleşti

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, Muğla Menteşe Akçaova'da inşaatının büyük bölümü tamamlanan 2+1 nitelikli 358 adet ve 3+1 nitelikli 142 adet konutların hak sahipleri için kura çekimi gerçekleştirilmişti. Kura çekiminin ardından 10 Ekim-11Kasım tarihleri arasında yine hak sahipleri ile gayrimenkul satış sözleşmesi ve yüzde 10 peşinat ödemeleri gerçekleştirilecek.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan açıklamada, "Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 10 Ekim 2024 - 11 Kasım 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş Tüm Şubelerinde imzalanacaktır. Konut belirleme kurasında, konutu belirlenemeyen hak sahiplerinin konutları; Muğla İli Merkez İlçesi Akçaova 500 Konut projesi için daha sonra yapılacak konut belirleme kurasında belirlenecektir. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; Konutlar yüzde 10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Başvurulan projenin bulunduğu il nüfus kütüğüne kayıtlı olanların kimlik ibrazı yeterli olacak. Kayıtlı olmayanlar için Nüfus Müdürlüklerinden/e-devletten alınacak başvuru tarihi itibari ile (Aralık 2019/Ocak 2020 ayı) 1 (bir) yıldır projenin bulunduğu ilde ikamet ettiğini gösterir belge, hane halkı gelirinin başvuru tarihi itibari ile (Aralık 2019 veya Ocak 2020 ayı) en fazla net 5.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belge (tabi olarak çalıştıkları Sosyal Güvenlik Kurumundan çalıştığına dair alınan belge ile maaş bordroları vb.) Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa, Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeyi ibraz edecekler. Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az yüzde 40 engelli olduğuna dair) belgeyi ibraz edecekler" denildi.

Konutların fiyatları

TOKİ Akçaova'da inşaatı tamamlanmak üzere olan konutlardan 2+1 konut fiyatlarının en düşüğü zemin katlar ve 1 milyon 569 bin 800 TL ve ilk aylık ödeme taksiti 7 bin 849 TL'den başlıyor. 2+1 en düşük konutun yüzde 10 peşinatı 156 bin 980 TL. 2+1 konutların en pahalısı ise 4'üncü katlar. Bu konutların fiyatı 1 milyon 895 bin 800 TL. Yüzde 10 peşinatı ise 189 bin 580 TL. İlk taksiti ise 9 bin 479 TL'den başlıyor. 2+1 konutların ebatı brüt 84,92 m2, net oturma alanı ise 65.98 m2

3+1 konutların en düşüt fiyatı 1 milyon 925 bin 700 TL'den başlıyor. Aylık taksitlerin ilk ödeme fiyatı 9 bin 629 TL olurken, yüzde 10'luk peşinatı da 192 bin 570 TL. 3+1 konutların en pahalısı yine 4'üncü katlar ve bu konutların fiyatı da 2 milyon 325 bin 700 TL. Aylık ödemelerin ilk taksiti 11 bin 629 TL. - MUĞLA