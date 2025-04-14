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Tokat'ta Zirai Don, Meyve Ağaçlarına ve Tarım Ürünlerine Zarar Verdi

Tokat'ta Zirai Don, Meyve Ağaçlarına ve Tarım Ürünlerine Zarar Verdi
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Tokat'ta etkili olan zirai don, meyve ağaçları ve tarım ürünlerinde büyük zarara yol açarken, hasar tespit ve destek çalışmaları hızla başlatıldı. Devlet, zarar gören üreticilerin mağduriyetlerini gidermek için gerekli adımları atıyor.

Tokat'ta etkili olan zirai don, meyve ağaçları ve tarım ürünlerine büyük zarar verirken, hasar tespit ve destek çalışmaları başladı.

Tokat genelinde etkili olan ani sıcaklık düşüşüyle meydana gelen zirai don, özellikle meyve ağaçları ve bazı tarım ürünlerinde ciddi zarara yol açtı. Don olayının ardından Tokat Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bağlı teknik ekiplerle birlikte etkilenen bölgelerde detaylı hasar tespit çalışmalarına başladı. Zarar gören üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli tüm süreçlerin ivedilikle yürütüldüğü belirtilirken, devletin destek mekanizmalarının da devreye alındığı ifade edildi. Açıklamada, çiftçilerin emeğinin korunması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına üreticilerin yanında olunmaya devam edileceği vurgulandı. Tokat Valiliği sosyal medya hesabından tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. - TOKAT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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