Tokat'ta Pancar Hasadı Nedeniyle Traktör Denetimi

Tokat'ın Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde başlayan pancar hasadıyla artan traktör kullanımına jandarma denetim yaptı. Tarımsal faaliyetler devam edeceği süre boyunca jandarma ekipleri kontrollere devam edecek.

Tokat'tın Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde başlayan pancar hasadıyla artan traktör kullanımına jandarma denetim yaptı.

Tokat'ta şeker pancarı hasadının başlamasıyla birlikte artan tarımsal faaliyetler nedeniyle karayolunu kullanan traktör hareketliliğinde artış oldu. Jandarma ekipleri tarafından İcra edilen denetimler ile traktörlerde ışık, arka reflektör ve diğer donanım kontrolü yapılıyor. Tarımsal faaliyetler devam edeceği süre boyunca jandarma ekipleri kontrollere devam edecek. - TOKAT