Tokat'ta Arı Sütü Üretimi Yağışlarla Arttı

TOKAT Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, yağışlar ile kentte arı sütü üretiminde geçen yıllara göre yüzde 60 artış yaşandığını söyledi. Demir, 2022 yılında kilosunun 18 bin liradan satılan arı sütünün 2023 yılında 20 bin liradan satıldığını söyledi.

2023 yılında ülke genelinde mevsim değişikliği nedeniyle Tokat bölgesinde etkili olan yağışlar, arı sütü üreticilerinin yüzünü güldürdü. Yağışlar ile yaylalarda artan çiçek miktarı dolayısıyla, Tokat bölgesinde arı sütü üretiminde 2022 yılına göre yüzde 60 artış yaşandı. Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, "Bu yıl ilimizde ciddi anlamda yağış aldık. Haziran ayının sonun kadar bölgemizde yağışlar oldu. Bu nedenle de çiçek miktarında ciddi bir artış oldu. Arı sütü, bal, su ve polenden oluşan bir kremsi yapıdır. Bunu da 5-15 günlük genç arılar yapar. Besin değeri bayağı yüksektir. Devletimizde arı ve arı sütüne destek olduğu için her geçen gün bir artış var. İlimizde bu yıl geçen yılara göre yüzde 60 oranında bir artış oldu. Geçen yıl 20 kilo üretilmişti. Bu yıl şu ana kadar 32 kilo arı sütü üretimi gerçekleşti. Fiyatlarında da geçen yıla göre yüzde 10'luk bir artış oldu. 2022 yılında 16-18 liradan gramı satılıyordu. Bu yıl ise gramı 20 liradan satılıyor. Kilosu ise 20 bin liradan satılıyor" dedi.

Arı sütünün gençlik iksiri gibi olduğunu belirten Demir, "Normal bal arıları sadece bal ile beslendiği için bunlar mevsiminde 35 ile 50 gün arasında yaşıyor. Eğer ki uçuş yapmaz ise 300 güne kadar da yaşıyor ama kraliçe arı sadece arı sütü ile beslendiği için 5 yıl ile 7 yıl arasında yaşıyor. Milyonlarca yumurta atıyor" diye konuştu.