Tohum sanayicileri ve üreticilerinden 'ata tohumu' uyarısı

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, ata tohumlarına ilişkin gerçeği yansıtmayan haberler çıktığını belirterek, "Bir buğday tohumunun 7 bin yıl canlı kalması mümkün değil. Tohumlar gen bankalarında maksimum 20 yıl bekletilebilir." dedi.

Gençer, TSÜAB tarafından Occidental Otel'de düzenlenen "Türkiye Tohumculuk Sektörü ve Buğdayla İlgili İddialar" konulu basın toplantısında, ata tohumuna ilişkin haberleri ve gelişmeleri değerlendirdi.

Tohumlar konusunda kamuoyunda bilgi kirliliği olduğuna dikkati çeken Gençer, "Atalık veya yerel tohumların ıslah çalışmalarında kullanılması noktasında tüm firmalar çalışıyor. Atalık tohumlar kayboldu gibi haberler tamamen asılsız." diye konuştu.

Ata tohumları üzerinden yapılan spekülatif haberlere işaret eden Gençer, şu uyarıda bulundu:

"Kazı çalışmalarında 7 bin yıllık buğday tohumu bulundu ve bunun bir ata tohumu olduğuna dair haberler çıkıyor. Bunu yapanlar dolandırıcılardır. Böyle bir buğday tohumunun 7 bin yıl canlı kalması mümkün değil. Tohumlar gen bankalarında maksimum 20 yıl bekletilebilir. Bunlar tamamen yalan haberler."

Hibrit ve GDO'lu tohum tartışması

Gençer, hibrit tohum ve GDO konusunda da anlam kargaşası yaşandığını belirterek, Türkiye'de GDO'lu tohumun üretiminin, ticaretinin, ithalatının ve ihracatının söz konusu olmadığını söyledi.

Hibrit tohumların GDO'lu gibi yansıtılmasının ülkedeki tarım sektörüne büyük zarar verdiğini vurgulayan Gençer, hibrit tohumun melezleme yöntemiyle elde edilen doğal bir ürün olduğunu anlattı.

Gençer, artan nüfus ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle tarımda verimin artırılmasının önemine işaret ederek, bunun için de sertifikalı tohum kullanılması gerektiğini dile getirdi.

"Tohum normal şartlarda 5-6 sene kalabilir"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Altay da tohumun canlı bir varlık olduğuna dikkati çekerek, ürün elde edilebilmesi için tohumun canlılığını yitirmemesi gerektiğini söyledi.

Altay, "Tohum belli süre geçtikten sonra sadece kömür kalır. Kazılarda bulunan tohumlar canlı değildirler. 7 bin yıllık tohumdan yeni bir ürün elde etmek mümkün değildir. Tohum normal şartlarda 5-6 sene kalabilir, sonra canlılığını kaybeder. Gen bankalarında ise yaklaşık 20 yıl süre hayatta kalabilir." dedi.