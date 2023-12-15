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TOGG, Narlısaray İlkokulu ve Ortaokulunda Öğrencilerle Buluştu

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' programında yerli otomobil TOGG, öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklar, TOGG'u inceleme fırsatı buldu ve araç önünde fotoğraf çektirdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Narlısaray İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' programında Türkiye'nin yerli otomobili TOGG öğrencilerle buluştu.

Vezirköprü'de Narlısaray İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' etkinliği yerli ürünlerin yanı sıra yerli ve milli otomobil TOGG ile kutlandı. TOGG sevinci yaşayan çocuklar aracı inceleme fırsatı buldu. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar yerli ve milli araç önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Program, öğrenciler ile hatıra fotoğrafları çektirilmesi ve yerli ürünlerin ikram edilmesi ile sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Vezirköprü Narlısaray Samsun TOGG Haberler

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