Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Eko-İklim Zirvesi'nde görücüye çıktı

Erdem Yeşer/Haberler.com

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg, Ankara'daki Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde görücüye çıktı. Zirvenin ziyaretçileri, karbon üretmeyen çevre dostu Togg'u hem yakından gördü hem de yetkililerden bilgi aldı.

EN ÇOK MERAK EDİLEN FİYATI

Togg C Segment Suv araçların 2023 yılının ilk çeyreğinde yollarda olacağını vurgulayan yetkililer, Fiyatının kendi segmenti olan Avrupalı içten yanmalı araçlarla fiyat konusunda rekabet edebileceğini belirtti. Yüzde yüz yerli marka olarak bütün kararları kendilerinin verebilmenin rahatlığı ile hızlı ilerlediklerini, belirten yetkililer, üretimdeki yerliliğin en kısa sürede yüzde seksenlere ulaşacağını aktardı. Sıfır emisyon oranına sahip olan TOGG araçlarının üretim bandında Avrupa standartlarına göre daha çevreci olduğu aktarılırken,2030 yılına kadar üretim tesislerinin yenilenebilir enerji ile kendisine yeteceği öğrenildi.

2030 YILINA KADAR 1 MİLYON ARAÇ YOLLARDA OLACAK

İlk etapta 300 ve 500 kilometrelik iki farklı menzilde üretilecek olduğu öğrenilirken, SUV C segmenti araçların 5 farklı segmentte 2030 yılına kadar 1 milyon aracın üretimi öncelikle Türkiye'de sonra Avrupa'da pazara gireceği öğrenildi.

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