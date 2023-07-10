Togg'a bir haftada 2. zam! İşte yeni fiyatlar

Togg'a geçen hafta gelen zammın ardından bu kez de KDV zammı geldi. Böylece T10X'in V1 modeli 1.227.500 TL'ye, V2 modeli 1.329.500 TL'ye, V2 uzun menzil modeli ise 1.563.500 TL'ye yükseldi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, geçen hafta kur artışı nedeniyle zamlanmıştı. Bu hafta ise KDV artışı fiyatlara yansıtıldı. İşte Togg'un yeni fiyatları.

EN UCUZ MODEL 1 MİLYON 227 BİN LİRA OLDU

T10X'in arkadan itişli standart menzil V1 modeli 1 milyon 207 bin TL'den 1 milyon 227 bin 500 TL'ye yükseldi. "V2 Standart Menzil" fiyatı 1 milyon 307 bin TL'den 1 milyon 329 bin 500 TL'ye çıkarken, "V2 Uzun Menzil" modeliyse 1 milyon 537 bin TL'den 1 milyon 563 bin 500 TL'ye yükseldi.

TÜM ARAÇ FİYATLARI GÜNCELLENİYOR

Öte yandan diğer tüm otomobil markaları da KDV artışı sonrası fiyat listelerini güncellemeye başladı. Otomobilde KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Böylece yüzde 80 ÖTV'li otomobillerdeki vergi yüzde 112'den yüzde 116'ya çıktı.