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TOBFED ve İŞKUR Kadın ve Genç İstihdamı İçin İşbirliği Yapacak

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Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) ile İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü, kadın ve genç istihdamı için işbirliği yapacak. Protokolle, TOBFED ve üye işletmelerin İŞKUR tarafından sunulan istihdam ve işe yerleştirme ile iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden, kurs ve programlardan, iş kulübü faaliyetlerinden ve yürürlükte bulunan istihdam teşviklerinden yararlanması hedefleniyor. Araç satış sonrası hizmetlerinde ihtiyaç duyulan iş gücü oluşturularak istihdamın artırılması amaçlanıyor. İstihdamda öncelikli hedef ise kadın ve gençlerin sektöre kazandırılması.

Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) ile İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü, kadın ve genç istihdamı için işbirliği yapacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TOBFED Genel Merkezi'nde düzenlenen törende, Federasyon ile İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolle, TOBFED ve üye işletmelerin İŞKUR tarafından sunulan istihdam ve işe yerleştirme ile iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden, kurs ve programlardan, iş kulübü faaliyetlerinden ve yürürlükte bulunan istihdam teşviklerinden yararlanması hedefleniyor. Araç satış sonrası hizmetlerinde ihtiyaç duyulan iş gücü oluşturularak istihdamın artırılması amaçlanıyor. İstihdamda öncelikli hedef ise kadın ve gençlerin sektöre kazandırılması.

Genç istihdamı önemli, kadın istihdamı arttıkça sektör güzelleşecek

TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, törende şunları ifade etti:

"Otomotiv sektöründe pratik ve beceri yetkinliği üst düzeydeki insan kaynağının sağlanması ve istihdam öncelikli politikaların geliştirilmesi adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda bugün TOBFED ve İŞKUR olarak otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip teknik elamanların yetiştirilmesine yönelik işbirliği anlaşması imzaladık. Genç istihdamı ülkemiz için büyük önem taşıyor. Bu protokol, gençlerin yanı sıra toplumun da yararına ve ekonomik kalkınmayı destekliyor.

Öte yandan, kadınlarımız, erkeklerin daha aktif olduğu mesleklerde aslında daha başarılı oluyor. Kadın istihdamı arttıkça sektör daha da güzelleşecektir. Sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulacak eğitim programının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Süreci el birliğiyle verimli bir şekilde yürüteceğimize inanıyorum."

İŞKUR İstanbul İl Müdürü Uğur Oto da protokolün, ortak çalışmaların devamlılığı noktasında önemli bir adım olduğunu belirtti.

Üye işletmelere iş gücü İŞKUR'dan sağlanacak

Protokol kapsamında İŞKUR, TOBFED'e bağlı işletmelerin mesleki eğitim kursları başvurularını alacak ve uygun iş gücünü temin edip işe yerleştirecek. İşbaşı eğitim programları ve diğer programları tamamlayan katılımcılara katılım belgeleri verecek ve bu süreçlerin mevzuata uygunluğunu denetleyecek.

İstihdam olanaklarını genişletmek isteyen TOBFED de üye işletmelerinin iş gücü ihtiyacını İŞKUR'dan karşılayacak ve TOBFED Kariyer gibi bilgilendirme platformları oluşturacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

İstanbul Türkiye İŞKUR Ekonomi Güncel Haberler

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