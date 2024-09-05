TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, OVP'ye Destek Verdi

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programa ilişkin ( Ovp ), "Tarımda üretim planlaması ile eş zamanlı uygulanacak OVP'nin üreticimizi güçlendirecek adımlarla desteklenmesi çok kıymetli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Işınsu Kestelli, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin ekonomide rasyonel politikalara dönüp toplumun tüm kesimlerinin bedel ödediği bir dönemden geçtiğini aktaran Kestelli, "OVP'nin ekonomide dengelenme, istikrar ve ihtiyatlı büyüme öngördüğünü gözlemlediklerini belirtti.

Büyüme, enflasyon ve kur hedeflerinin uyumunun bu süreçte çok önemli olduğunu vurgulayan Kestelli, şunları kaydetti:

"Programın kredibilitesi için ilk yıldan başlayarak hedeflerin yakalanabilir olmasını çok önemsiyoruz. Parasal tedbirlerle belli bir aşamaya geldiğimiz bu süreçte maliye politikalarının belirleyici bir rolü olacak. Temel beklentimiz, kamuda tasarruf ve yapısal reformlar başta olmak üzere programa güven aşılayacak adımların kararlılıkla atılması, ekonomideki kırılganlıkların ortadan kaldırılması ve Türkiye ekonomisinin inovatif üretim gücüyle ihracata dayalı sürdürülebilir yüksek büyüme dönemine geçişinin sağlanmasıdır. Tarımda üretim planlaması ile eş zamanlı uygulanacak OVP'nin üreticimizi güçlendirecek adımlarla desteklenmesi çok kıymetli olacaktır. Tavizsiz uygulanacak bir programın, toplumun tümünü kapsayan refah artışına yol açacak bir dönemin kapısını açmasını temenni ediyoruz."