TOBB Sivas Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen 'İşin Başında Gençlik Var' programına çok sayıda genç girişimci katıldı. Programda girişimcilik konulu sunum yapıldı ve gençlerin STK'larda daha etkin olması gerektiği vurgulandı.

TOBB Sivas Genç Girişimciler Kurulu tarafından 'İşin Başında Gençlik Var' programı düzenlendi

TOBB Sivas Genç Girişimciler Kurulu tarafından, "İşin Başında Gençlik Var" programı düzenlendi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) meclis salonunda düzenlenen "İşin Başında Gençlik Var" programına, STSO Meclis Başkanı Osman Yıldırım, STSO Yönetim Kurulu Başkan Zeki Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Sivas Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mustafa Hazırbulan ve Kurulu Üyeleriyle birlikte çok sayıda genç girişimci katıldı.

TOBB Sivas Genç Girişimciler Kurulu akademik danışmanı Prof. Dr. Ertan Buyruk tarafından girişimcilik konulu sunum yapıldı.

STSO Meclis Başkanı Osman Yıldırım, gençlerin STK'larda daha etkin olması gerektiğini vurgulayarak büyüklerin tecrübelerinden istifade etmelerini istedi. Yıldırım konuşmasının devamında, "İlerleyen süreçte, STK temsilcilerinin, Belediye Başkanının, Milletvekillerinin kısacası Sivas'ı yönetecek kişiler buradan çıkması gerekiyor. Bunu da sizler yapacaksınız" ifadelerini kullandı.

Genç girişimcilere hitap eden STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, "Bu dönemki STSO Yönetim Kurulumuzun çoğunluğunu gençlerden oluşturduk. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas'ın ekonomisine ve sosyal hayatına yön veren bir kurumdur. Önümüzdeki dönemlerde meclisimizdeki bu sandalyeleri sizler dolduracaksınız.

Ticari hayatın içerisinde olan genç girişimcilerimize ihracat, finans ve benzeri konularda birçok etkinlik yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu eğitim ve bilgilendirmeleri siz gençlere yoğunlaşarak devam edeceğiz. Sizler de, yeni nesil girişimciliği ve yeni nesil ihracatı kendi firmalarınızda uygulayabilme imkanına sahip olacaksınız" ifadelerine yer verdi.

Sivas Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mustafa Hazırbulan," programımızın amacı fikir birliği oluşturmak. Sizlerin burada sunacağı fikirler şehrimizin gelişmesi için önem arz etmektedir. Bundan sonra yapacağımız programlarda eğitim, kişisel gelişim, sosyal ve kültürel faaliyetler gibi birçok konuda etkinliklerimiz olacak" dedi. - SİVAS