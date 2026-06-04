TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dönem

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğinde Nefes Kredisi'nde yeni dönemin başladığını belirtti.

GSO Başkanı Ünverdi, iş dünyası için en büyük zorluk haline gelen finansman konusunda Tobb Nefes Kredisi'nin yeniden hayata geçirilmesinin üreten kesime önemli katkılarda bulunacağını kaydetti. Ünverdi, TOBB, KGF ve bankaların iş birliğinde verilecek kredilerde, 24 ay vadeye kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacağını ifade etti.

Ünverdi, yeni TOBB Nefes Kredisi kapsamında ilk olarak 25 milyar liralık kısmın kullanıma açılacağını, yıl içerisinde açılacak ilave limitlerle kredi hacminin 100 milyar liraya ulaşmasının hedeflendiğini dile getirdi. Sanayi, üretim, ihracat ve istihdam açısından verilen her desteğin çok değerli olduğuna vurgu yapan Ünverdi, yeni Nefes Kredisi'nin hayırlı olmasını diledi.

TOBB Nefes Kredisi başvurularının 8 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacağını ve ilgili banka şubelerine yapabileceğini kaydeden Ünverdi, "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere KGF yönetimine, programda yer alan bankalarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı