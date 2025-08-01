TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Temmuz Toplantısını Gerçekleştirdi

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Temmuz Toplantısını Gerçekleştirdi
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TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu, Temmuz ayı toplantısını ETSO’da yaptı. Toplantıda 'SoGreen' hibe programı hakkında bilgilendirme yapıldı ve genç girişimcilerin fidan dikim projesi için planlamalar görüşüldü.

TOBB Erzurum GGK Temmuz ayı toplantısı ETSO'da yapıldı.

TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu, Temmuz ayı icra kurulu toplantısını Başkan İsmail Suci'nin başkanlığında ETSO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi.

Toplantıda; KUDAKA'nın "SoGreen - Yeşil Üretim, Döngüsel Ekonomi ve Kapsayıcı İstihdam Hibe Programı" hakkında bilgilendirme yapıldı.

Genç girişimcilerin sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştireceği fidan dikim projesi için planlamalar görüşüldü. Ağustos ayı faaliyetleri ve üye ziyaretleri ele alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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