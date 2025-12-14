Haberler

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Denizli'ye geliyor
Güncelleme:
TOBB ve WCF Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sanayici buluşmasında, Denizli sanayisinin sorunları ve beklentilerini ele alacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli Sanayi Odası (DSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sanayici buluşması ve bir dizi program kapsamında Denizli'ye geliyor.

Denizli Sanayi Odası Hizmet Binası'nda yapılacak programda Hisarcıklıoğlu, DSO Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle birlikte Denizli ve çevre illerden gelen Oda ve Borsa başkanları ile sanayicilerle kapalı bir istişare toplantısında bir araya gelecek. Toplantıda, Denizli sanayisinin mevcut durumu çerçevesinde sektörlerin beklentileri, üretim ve ihracat odaklı yapının karşı karşıya olduğu güncel sorunlar ile iş dünyasının çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alınacak. Sanayicilerin talep ve değerlendirmelerinin doğrudan aktarılacağı toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacak. Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşecek buluşmanın, Denizli iş dünyasının görüş ve beklentilerinin üst düzeyde değerlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. TOBB Başkanı'nın Denizli programı kapsamında ilçelerde okul açılışları ve resmi ziyaretlerin de yapılması planlanıyor. - DENİZLİ

500

