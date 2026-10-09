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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ASO seçiminde oyunu kullandı, Ardıç'ı tebrik etti

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ASO seçiminde oyunu kullandı, Ardıç'ı tebrik etti
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ASO 18. Dönem organ seçimlerinin ikinci aşaması bugün yapıldı; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da oyunu kullandı. Hisarcıklıoğlu, seçimin Ankara halkına hayırlı olmasını dileyip ASO Başkanı Seyit Ardıç'ı tebrik etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO 18. Dönem organ seçimleri için oyunu kullandı ve seçimin tüm Ankara halkına hayırlı olmasını diledi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 18. Dönem organ seçimlerinin ikinci aşaması, ilk aşama sonuçlarının kesinleşmesinin ardından bugün gerçekleşti. Seçime gelip oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, seçimin Ankara halkına hayırlı olmasını diledi. Tek aday olarak girdiği seçimde ASO Başkanı Seyit Ardıç'ı tebrik eden Hisarcıklıoğlu, ASO'nun birçok noktada Ankara'ya büyük hizmetler verdiğini dile getirdi. ASO meclisinin ayakta durmasının en önemli sebeplerinden birisinin farklı düşünceleriyle bir arada olan meclis üyelerinden kaynaklandığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Ardıç ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Bu kürsüleri hep beraber kullanacağız"

ASO Başkanı Seyit Ardıç ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ve kendisinin Ankara için önemli bir kişilik olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Öncelikle Seyit kardeşimi kutluyorum. Ben 4 yıldır onunla TOBB Yönetim Kurulunda beraber çalışıyorum. Onun bilgisinden, tecrübesinden bizzat istifade ediyorum. Odalarımızın birçok projesinde ve temsil noktasında sizleri en güzel şekilde temsil ediyor. Düşünen adam farklı düşünür. Farklı düşüneceğiz. Bu kürsüleri hep beraber kullanacağız. Farklılıklarımızın içinden ortak akılda beraber birleşeceğiz. Eğer farklı düşünüyor bir başkasını dışlarsanız, kaybeden siz olursunuz. Bu meclisin en önemli görevi bu. Düşündüklerinizi lütfen söyleyin. Gerek meclis gerekse meslek komitesi toplantılarınızda katkı verin. 'Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır' diye bir söz var. Hepimiz Ankaralıyız. 2030 vizyonuna vereceğiniz katkılardan dolayı şimdiden hepinize teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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