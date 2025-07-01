TMSF, İstikbal Mobilya ve Akfel Gaz Grubu Hisselerini Satışa Çıkardı

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), muhammen bedelleri 21 milyon dolar ve 12 milyar 500 milyon lira olan Akfel Gaz Grubu Hisseleri ve İstikbal Mobilya'yı satışa sundu. İhalelere katılmak için gereken teminatlar ve tarihler de belirlendi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'yi (İstikbal Mobilya) satışa çıkardı.

TMSF'nin Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ve İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin satışına ilişkin ilanları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, muhammen bedeli 21 milyon dolar olarak belirlenen Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhaleye katılabilmek için 2 milyon 100 bin dolar teminat ücreti yatırılması ve 28 Temmuz saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 29 Temmuz'da saat 14.30'da Fon'un Esentepe'deki konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Mülkiyeti Hazine'de bulunan İstikbal Mobilya ise 12 milyar 500 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihaleye İhaleye katılabilmek için 625 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 29 Eylül'de saat 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 30 Eylül'de saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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