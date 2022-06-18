TMSF'den 2 ticari ve iktisadi bütünlük satışı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TMSF'den 2 ticari ve iktisadi bütünlük satışı

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
 - Güncelleme:
TMSF'den 2 ticari ve iktisadi bütünlük satışı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de iki satış ilanı yer aldı.

Buna göre, Fon'un kayyum olarak atandığı Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin mal, hak, varlıkları ve sözleşmelerden oluşuyor.

Muhammen bedeli 785 milyon 500 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 26 Temmuz 2022'de saat 11.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

TMSF'nin Resmi Gazete'de yer alan diğer satış ilanına göre, Fon'un kayyum olarak atandığı E Data Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve R2 Servis Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Teknolojiler Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin mal, hak, varlıkları ve sözleşmelerden oluşuyor.

Muhammen bedeli 111 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 26 Temmuz 2022'de saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Aynes Gıda Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title