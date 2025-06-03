TMO, Hububat Alım Fiyatlarını Belirledi

TMO, Hububat Alım Fiyatlarını Belirledi
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Toprak Mahsulleri Ofisi, makarnalık ve ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 13 bin 500 lira, arpa alım fiyatını ise 11 bin lira olarak açıkladı. Üreticilere çeşitli destek ödemeleri yapılacağı duyuruldu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak tespit etti.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye'de hububat hasadının mayısta lokal olarak başladığı ve bugün itibarıyla ülke genelinde yaklaşık yüzde 2 seviyelerinde olduğu ifade edildi.

Hasat yapan üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla TMO tarafından 12 Mayıs'tan itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı buğday ve arpanın taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlandığına işaret edilen açıklamada, TMO'nun 600'ün üzerindeki noktada hububat alımı yapacağı bildirildi.

Açıklamada, hububat hasadı ve piyasaların yakından takip edildiği, gelinen noktada TMO'nun hububat alım fiyatlarını açıklamasının uygun görüldüğü belirtilerek, "2025 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına, makarnalık buğday ve ekmekli buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

30 gün içinde hesaplara yatırılacak

Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteğinin, yeni destekleme modelinde 'temel destek' ve üretim planlamasına uyulması halinde 'planlı üretim desteği' olarak verileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sertifikalı tohum kullananlar için ek destek, yeni modelde de aynı şekilde verilecektir. Bu kapsamda, açıklanan fiyatlara ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızca üreticilerimize temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olmak üzere (ortalama verim dikkate alınarak) ton başına toplam 2 bin 520 lira destek ödemesi yapılacaktır. Böylece desteklerle birlikte üreticilerimizin eline ton başına, ekmeklik ve makarnalık buğday için 16 bin 20 lira, arpa için 13 bin 520 lira geçmiş olacaktır. TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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